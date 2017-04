Amy Winehouse'un Dünyaca Ünlü Tribute Sanatçısı Türkiye'ye Geliyor

GRAMMY ödüllü İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un tribute sanatçısı The My Winehouse sahne adlı Laura Jane Butler, Türkiye'de ilk kez konser verecek.



Winehouse ailesi tarafından desteklenen tek tribute sanatçısı olan The My Winehouse sahne adlı Laura Jane Butler, 2011 yılında hayatını kaybeden İngiliz şarkıcı Amy Winehouse'un şarkılarını seslendirmek için ilk kez Türkiye'ye geliyor. 2013 yılında İngiltere'de kazandığı "En İyi Tribute Ödülü" ile adından söz ettirmeye başlayan, sesinin yanı sıra görünüşüyle de Amy Winehouse'a benzerliğiyle dikkati çeken Laura Jane Butler, 17 Mayıs'ta Ankara'daki Bis by Newcastle, 18 Mayıs'ta İstanbul'daki Dorock XL sahnelerinde konser verecek.



İngiltere, Fransa, Belçika ve İsviçre başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde sahne alan The My Winehouse, müzik otoriteleri tarafından dünyanın en iyi tribute sanatçıları arasında gösteriliyor.



