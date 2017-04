Amy Winehouse 5.yıl anısına, en sevilen şarkılarından oluşan akustik müzik ve dans performansından oluşan Amy & More şov sizleri bekliyor.



Demet Ulusoy Amy Winehouse şarkılarını göz alıcı dans şovuyla hikayeleştiriyor. Amy'nin şarkılarından özenle seçilen repertuvarda Back to Black, Valerie, Tears dry on Their 0wn, Wake up Alone gibi çok sevilen şarkıları yer alıyor. Kostümü ile Amy'yi sahnede canlandıracak olan Demet Ulusoy jimnastik kariyeri ile dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etti.



Başarılı dansları ile de adından söz ettiren Demet Ulusoy iddialı dansları ile beğeni topluyor.



Gitar: Cihan Akan



Saksafon: Tugay Genç



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Beyoğlu



Mekan : Asmalı Sahne



Mekan Adresi : Yemenici Abdüllatif Sokak Hoş Apt. No: 9 Kat: 1



Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00



Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00



Kategori : Amy&More



Tür : Konser



Ücretlimi? : Hayır