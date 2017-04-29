Amy&more
Amy Winehouse 5.yıl anısına, en sevilen şarkılarından oluşan akustik müzik ve dans performansından oluşan Amy & More şov sizleri bekliyor.
Amy Winehouse 5.yıl anısına, en sevilen şarkılarından oluşan akustik müzik ve dans performansından oluşan Amy & More şov sizleri bekliyor.
Demet Ulusoy Amy Winehouse şarkılarını göz alıcı dans şovuyla hikayeleştiriyor. Amy'nin şarkılarından özenle seçilen repertuvarda Back to Black, Valerie, Tears dry on Their 0wn, Wake up Alone gibi çok sevilen şarkıları yer alıyor. Kostümü ile Amy'yi sahnede canlandıracak olan Demet Ulusoy jimnastik kariyeri ile dünya şampiyonasında ülkemizi temsil etti.
Başarılı dansları ile de adından söz ettiren Demet Ulusoy iddialı dansları ile beğeni topluyor.
Gitar: Cihan Akan
Saksafon: Tugay Genç
Detaylar :
İl : İstanbul
İlce : Beyoğlu
Mekan : Asmalı Sahne
Mekan Adresi : Yemenici Abdüllatif Sokak Hoş Apt. No: 9 Kat: 1
Başlangıç Saati : 29.04.2017 21: 00: 00
Bitiş Saati : 29.04.2017 23: 00: 00
Kategori : Amy&More
Tür : Konser
Ücretlimi? : Hayır