Amsterdam'daki dünya finaline gitmek için yarışacaklar

Bu yıl bir ilke imza atarak 2'ye 2 kapışmalara da izin verecek yarışmanın başvuruları 10 Mayıs'a kadar Redbull.com'dan yapılabilecek. Yarışma, Pozitif ve hiphoplife.com.tr ortaklığıyla düzenlenen Hip Hop Jam İstanbul'la güçlerini birleştiren Red Bull BC One Camp kapsamında gerçekleşecek.

Dünyanın en büyük B-boy yarışması Red Bull BC One Cypher için geri sayım başladı. Bu yıl Amsterdam'da gerçekleşecek dünya finaline katılacak b-boylar 13-14 Mayıs 2017 tarihlerinde Volkswagen Arena'da gerçekleşecek etkinlikte yarışacaklar. Pozitif ile Hiphoplife.com işbirliğiyle düzenlenen Hip Hop Jam İstanbul ile güçlerini birleştiren Red Bull BC One Camp'da b-boy yarışmalarının yanı sıra, dans ve graffiti workshopları düzenlenecek ve Türkiye'nin en önemli rapperları sahnede olacak.

