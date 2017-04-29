Amman'da Türkiye ve Ürdün Ürünleri Sergilendi

Ürdün ve Türkiye'de üretilen ürünlerin sergilendiği pazar etkinliklerinin ikincisi, başkent Amman'da başladı.



Etkinliğin açılışı, Türkiye'nin Ekonomi Bakanlığının desteğiyle, Ürdün Türk Dostluk Derneği ve Türkiye'nin Amman Büyükelçiliği tarafından bir otelde gerçekleştirildi.



Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, pazar etkinliğinin düzenlenmesinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlenmesi noktasında önemli olduğunu söyledi.



Bu etkinliğin Ürdün'de ikinci kez gerçekleştirildiğini belirten Karagöz, "Katılımda bir öncekine göre artış var. Burada iki ülkenin tüm önemli sektörlerinden yaklaşık 48 marka yer alıyor." dedi.



Karagöz, etkinliğe yoğun ilgi gösterildiğini, ziyaretçi sayısının 5 bine ulaştığını bildirdi.



Ürdün Türk Dostluk Derneği Başkanı Menar el-Belbeysi ise "Pazar etkinliklerine Türk ve Ürdünlü çok sayıda büyük firma katılıyor. Ancak katılımcıların yüzde 70'ini Türk şirketleri oluşturuyor." diye konuştu.



Belbeysi, etkinliğe, gıda, giyim, ev eşyaları, elektrikli aletler, turizm ve el sanatları gibi alanlarda katılım olduğunu kaydetti.



Ürdün Kurumsal Gelişim Vakfı İcra Direktörü Riyad el-Hatib de çok reklam yapılmamasına rağmen etkinliğe katılımın beklenenin üzerinde olduğunu vurgulayarak, "Türk sanayisinin Ürdün'deki varlığı, ülkenin sanayisinin gelişmesi ve kalitesinin artması açısından çok önemlidir." ifadelerini kullandı.