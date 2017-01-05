Amman Büyükelçisi Karagöz, Ürdün Vakıflar Bakanı Arabiyyat ile Görüştü

Türkiye'nin Amman Büyükelçisi Murat Karagöz, Ürdün Vakıflar Bakanı Vail Arabiyyat ile bakanlığın çalışma alanıyla ilgili iki ülkenin işbirliği fırsatlarını görüştü.



Vakıflar Bakanı Arabiyyat'ın başkent Amman'daki ofisinde gerçekleşen görüşmeye ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulunan Karagöz, Bakanlığın çalışma alanıyla ilgili işlerde Türkiye ile işbirliği yollarını konuştuklarını söyledi.



Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ile işbirliğinin önemine ve gerekliliğine değindiklerini ifade eden Karagöz, TİKA'nın İslami projeler konusunda Ürdün'de çalışmalar yapmaya, Türkiye'nin de bu konuda tam destek vermeye hazır olduğunu aktardı.



Karagöz, görüşmede ayrıca, İsrail'in Mescid-i Aksa'nın bulunduğu bölgede yasal olmayan kazı çalışmalarından endişe duyulduğu yönündeki UNESCO kararının önemine vurgu yaptığını, Ürdün'ün bu konudaki rolünden övgüyle söz ettiğini belirtti.



Büyükelçi Karagöz, Arabiyyat'ın da Bakanlığın çatısı altındaki Kudüs Vakıflar Dairesi'nde çalışmak üzere yeni 100 memur atadıklarını, 200 atama daha yapılacağını, böylece çalışan sayısının bine ulaşacağını söylediğini ifade etti.



İstanbul'daki terör saldırısı için başsağlığı



Karagöz ayrıca, "Terör, ne Ürdünlü ne Türk ayrımı yapar, tüm dünyayı hedef alır" diyen Arabiyyat'ın, Reina saldırısında hayatını kaybedenler için başsağlığı dileklerinde bulunduğunu aktardı.



Ürdün Kralı Abdullah ve Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Mart 2013'te, Ürdün'e "Kudüs'ü ve kutsal değerleri koruma hakkını" veren anlaşmayı imzalamıştı.



İsrail ve Ürdün arasında da 26 Ekim 1994'te Arabe Vadisi'nde imzalanan Ürdün-İsrail barış antlaşmasına göre, Mescid-i Aksa ve Kudüs'teki vakıflar, Ürdün Vakıflar, Kutsallar ve İslami İşler Bakanlığı'na bağlı Kudüs Vakıflar Dairesi himayesine bırakılmıştı.