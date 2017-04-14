Amiralin çocukları FETÖ'den tutuklandı

Mersin'de FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan tutuklu eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın 2 çocuğu tutuklandı



MERSİN - Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na yönelik operasyonda örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan tutuklu eski Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın 2 çocuğu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ'nün kriptolu haberleşme programı ByLock'u kullanan kişilere yönelik operasyonlar sürüyor. Savcılık, 15 Temmuz darbe girişiminde kendisini sıkıyönetim Bölge Komutanı olarak beyan eden dönemin Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı tutuklu Tuğamiral Nejat Atilla Demirhan'ın çocukları T.D. ile N.R.D.'nin örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u kullandıklarını tespit etti. Bunun üzerine Mersin İl Emniyet Müdürlüğü ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğünün ortaklaşa yaptığı operasyonla T.D. ve N.R.D. Ankara'da gözaltına alındı. Ankara'dan Mersin'e getirilen iki kardeş, bugün emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Tutuklama istemiyle mahkemeye çıkartılan 2 kardeş tutuklandı.