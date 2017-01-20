Amine Demirtaş'ın İlk Duruşması 2 Mart'ta Görülecek

Batman'da ağabeyi tarafından darp edildikten sonra vücuduna elektrik verilerek öldürülen Amine Demirtaş'ın (17), ilk duruşması 2 Mart tarihinde görülecek.



Batman'da 'başkalarıyla görüştüğü' gerekçesiyle ağabeyi tarafından darp edip vücuduna elektrik verdiği 17 yaşındaki Amine Demirtaş'ın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Batman Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. 31 Temmuz 2016'da Huzur Mahallesi'nde oturan 17 yaşındaki Amine Demirtaş, telefonda başkalarıyla görüştüğü iddiasıyla ağabeyi Kasım Demirtaş (29) tarafından sopayla dövüldü. Ağabeyinin, üzerine su döktükten sonra elektrik verdiği Amine, evde hayatını kaybetti. Olayın ardından katil zanlısı olarak ağabey Kasım Demirtaş ve baba M. Masum Demirtaş gözaltına alındı.



Savcılık, soruşturma sonucunda ağabey Kasım Demirtaş'a 'Eziyet çektirerek kardeşini kasten öldürmek', baba M. Masum Demirtaş ile tutuksuz anne Adalet Demirtaş'a 'İcrai davranışa eşdeğer ihmali davranışla eziyet çektiren alt soyu kasten öldürmek' suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. - BATMAN