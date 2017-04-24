En sevilen ve en tatlı atıştırmalıkları Chef's Table Mutfak Akademisi'nde sevdikleriniz için hazırlayın.



"İsmine film bile yapılmış olan bu tamlamanın sizde bıraktığı etkiyi bilemeyiz ancak bir gerçek var ki bu popüler lezzetlerin herkes tarafından çok sevildiği. Peki bu popüler lezzetleri hazırlamanın püf noktası neler? Sizler için çok eğlenceli bir workshop hazırladık."



Newyork cheesecake



Chocolate chip cookies



Muffin



Pancake



Yaptıklarınızı yanınızda götürüp sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz.



Programlar en az 10 kişinin katılımı ile gerçekleşmektedir.



Workshoplar özel tasarım mutfaklarda tek kişi çalışılarak gerçekleştirilir.



Derslerin telafisi yapılmamaktadır.



Detaylar :



İl : İstanbul



İlce : Sarıyer



Mekan : Chef's Table Mutfak Akademisi



Mekan Adresi : Maslak Mahallesi, 100. Yıl Sanayi Sitesi, 52. Sok, No: 12



Başlangıç Saati : 25.04.2017 19: 00: 00



Bitiş Saati : 25.04.2017 21: 00: 00



Kategori : Amerikan Pastası 1



Tür : Eğitim



Ücretlimi? : Hayır