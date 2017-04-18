Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi Tehdit Mektubu Aldığını Açıkladı

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), Kuran-ı Kerim'e hakaret ve kendilerine yönelik tehdit içeren mektup aldıklarını bildirdi.





ABD'deki en büyük Müslüman sivil toplum kuruluşu CAIR tarafından yapılan açıklamada, tehdit mektubunun başkent Washington'da bulunan merkez ofise yollandığı belirtildi.



Açıklamada, "Mektup bize tehdit içermesinin yanı sıra İslam'a yönelik hakaretler de içeriyor. Kuran-ı Kerim'in İngilizce çevirisinden bazı sayfalar yırtılarak mektubun içine eklenmiş." ifadesine yer verildi.



CAIR, kendilerine yönelik tehdit mektubunun sosyal medyada paylaşılmasının ardından ise destek telefonları aldıklarını ve mektubun yollandığı ofislerine birçok Amerikalının destek ziyaretinde bulunduğunu bildirdi.



CAIR Başkanı Nihad Awad da ABD'de Başkanlık seçimleri sonrasında kendilerine yönelik tehditlerin arttığını vurguladı.



Awad, yaptığı yazılı açıklamada, "Bize gönderilen tehdit mektubu, başkanlık seçimleri sonrasında ABD'de Müslümanların ve azınlıkların, hedef haline geldiğinin sadece bir örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.



ABD'de çalışmalarına devam edeceklerini kaydeden Awad, "Bu saldırgan tavır bizi yıldıramaz. ABD'de insan hakları ve dini özgürlük çatısı altında mücadelemize devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



Sosyal medya hesabı üzerinden de paylaşım yapan Awad, ofislerine Amerikalı emekli bir askerin gelerek kendilerine çiçek getirdiğini ve destek ziyaretinde bulunduğunu kaydetti.