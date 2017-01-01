Amerikan Hükümeti Tehditlerle İlgili Bilgi Sahibi Değildi'
1 Ocak 2017 Pazar 20:12
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin ABD'nin önceden bilgi sahibi olduğu iddialarına, "Amerikan hükümeti eğlence yerlerine yönelik tehditlerle ilgili bilgi sahibi değildi.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, İstanbul'da düzenlenen terör saldırısına ilişkin ABD'nin önceden bilgi sahibi olduğu iddialarına, "Amerikan hükümeti eğlence yerlerine yönelik tehditlerle ilgili bilgi sahibi değildi." yanıtını verdi.