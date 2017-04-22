Amerikan havayollarında yeni skandal

Amerikan Havayolları şirketine ait şok eden görüntüler ortaya çıktı. İddiaya göre bir havayolu çalışanı bebek arabasıyla ikiz bebeklerini taşıyan bir kadını itti. Ardından kadınla çalışanlar arasında tartışma başladı.

Kadın gözyaşları içinde kaldı. Yolculardan havayolu çalışanına tepki yükseldi. Surain Adyanthaya isimli yolcu olan biteni videoya çekti. Adyanthaya 'Şu anda benim olduğum bir uçakta bebek arabasıyla yolculuk eden bir kadına şiddet uygulandı. Görevlilerden biri kadını itti. Şans eseri bebeği kaçırdı.' şeklinde videoda olanları paylaştı.

Yolculardan biri ise kadına sert davranan havayolu görevlisine meydan okudu. Havayolu çalışanı ismini soran yolcunun da üzerine yürüdü. Çalışan, yolcuya 'Bana vursana! Olayı bilmiyorsun bile' dedi. Yolcu ise 'Nerdeyse bir bebeği incitiyordun' diye cevap verdi.

Söz konusu havayolu çalışanının kadın yolcunun uçağa binmesinde eskortluk ettiği düşünülüyor. Geçtiğimiz hafta United Airlines havayolu şirlketinde de benzer bir oaly yaşanmış, bir yolcu yerde sürüklenerek görevliler tarafından uçaktan atılmıştı.

Hürriyet