Amerikan Ctv Kanalında Skandal 'Hayır' Propagandası

ABD'de yayın yapan CTV kanalında Trevor Noah'ın sunduğu programda referandum için "hayır" propagandası yapıldı. ABD'de Donald Trump'ın Başkan olmasını henüz sindiremeyen sözde Demokratların hedefinde bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'deki referandum vardı. Yalan yanlış ne kadar haber ve manipülasyon varsa toplayıp yeni bir Amerikan Pizzası yapmaya çalışan Amerikan Demok...