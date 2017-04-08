Amerikan Ctv Kanalında Skandal 'Hayır' Propagandası

ABD ' de yayın yapan CTV kanalında Trevor Noah ' ın sunduğu programda referandum için “hayır” propagandası yapıldı.

Amerikan Ctv Kanalında Skandal 'Hayır' Propagandası

ABD'de yayın yapan CTV kanalında Trevor Noah'ın sunduğu programda referandum için "hayır" propagandası yapıldı. ABD'de Donald Trump'ın Başkan olmasını henüz sindiremeyen sözde Demokratların hedefinde bu kez Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'deki referandum vardı. Yalan yanlış ne kadar haber ve manipülasyon varsa toplayıp yeni bir Amerikan Pizzası yapmaya çalışan Amerikan Demok...

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Cumhuriyeti, Tayyip Erdoğan, Donald Trump, Recep Tayyip, Referandum, Propaganda, Türkiye
sponsored ads