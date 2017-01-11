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Amerikalı Senatörler Rusya'ya Karşı Yeni Yaptırımlar Tasarlıyor
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Amerikalı Senatörler Rusya'ya Karşı Yeni Yaptırımlar Tasarlıyor

Amerikalı senatörler, Rusya'nın Amerika çıkarlarına karşı faaliyet sürdürmesi sebebiyle ek yaptırımlar uygulanmasını ön gören detaylı bir yasa tasarısı hazırladı.

Amerikalı Senatörler Rusya'ya Karşı Yeni Yaptırımlar Tasarlıyor

Amerikalı senatörler, Rusya'nın Amerika çıkarlarına karşı faaliyet sürdürmesi sebebiyle ek yaptırımlar uygulanmasını ön gören detaylı bir yasa tasarısı hazırladı.

Senatör Ben Cartin, Washington'da düzenlenen basın toplantısında, "Bu, Rusya'ya Amerika'nın çıkarlarına karşı faaliyet sürdürmesi sebebiyle ek yaptırımlar uygulanmasını ön gören detaylı bir yasa tasarısıdır" ifadesini kullandı.

YAPTIRIMLAR, SİBER ATAKLARDAN SORUMLU KİŞİLERİ KAPSAYACAK

Cartin, yaptırımların ABD, Ukrayna ve Kırım'a karşı gerçekleştirilen siber ataklardan, insani hakların ihlali ve yolsuzluktan sorumlu tutulan vatandaşları kapsayacağını belirtti. Senatör şu şekilde devam etti:

"Ülkemize yapılan siber ataklardan sorumlu olan kişilere ek yaptırımlar uyguluyoruz. Yaptırımlar onların ihraç etme ve ABD'nin bankacılık sistemini kullanma gibi haklarını ellerinden alıyorlar.

Açık açık söylüyoruz, yaptırımlar enerji sektörünü ve Rus aktiflerinin özelleştirilmesine katılan kişileri kapsayacak."

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