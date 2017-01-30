Amerikalı Diplomatlar Trump'ın Mültecilere Yönelik Kararnamesinden Endişeli

WASHINGTON (AA) – ABD Dışişleri Bakanlığında çalışan çok sayıda diplomatın, Başkan Donald Trump'ın mültecilerin ülkeye girişini önemli ölçüde sınırlandıran yeni kararnamesini eleştiren bir yazı hazırladığı ortaya çıktı.



Trump'ın mültecilere yönelik kararnamesinden rahatsızlık duyan Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki bir grup kariyer diplomatın, Senato'nun onayından sonra bakanlık görevine gelmesi beklenen Rex Tillerson'a rahatsızlıklarını sunmaya hazırlandıkları bildirildi.



Amerikalı diplomatlar, mültecilere yönelik hazırlanan kararnameyi "ülkeyi daha güvenli bir yer haline getirmenin aksine, teröristlere malzeme olacağı" gerekçesiyle eleştirdi.



Hazırlanan yazıda, "Bu kararname, metnin içerisinde belirtildiği gibi Amerikan halkını diğer ülkelerin vatandaşı olan teröristlerden koruyacağı yönündeki amacına ulaşamayacaktır." ifadesine yer verildiği belirtildi.



Amerika'da yakın zaman içerisinde kararnamede ismi geçen Suriye, Irak, İran, Libya, Somali, Sudan ve Yemen vatandaşları tarafından herhangi bir terör saldırısı gerçekleşmediğine dikkat çekilen yazıda, "Bu kararname kamu güvenliği adına çok az bir etki sağlayacaktır." değerlendirilmesinde bulunulduğu kaydedildi.



Dışişleri bünyesinde çalışan diplomatlar tarafından hazırlanan yazının tamamlandıktan sonra, eski Dışişleri Bakanı John Kerry'den sonra koltuğa oturacak bakana verilmesi bekleniyor.



Trump'ın göreve gelişinin ilk haftasında, Irak, Suriye, İran, Sudan, Libya, Somali ve Yemen vatandaşlarının ABD'ye girişini yasaklamasının ardından, ABD'ye bu ülkelerden giriş yapan çok sayıda kişi hava alanlarında gözaltına alındı.