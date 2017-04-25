Amerikalı Askeri Yetkili Hava Operasyonu Sonrası Ypg'nin Kontrolündeki Bölgeyi İnceledi

Bu arada Amerikalı askeri yetkilinin Suriye'de YPG'nin kontrolündeki bölgede operasyon sonrası incelemer yapması dikkat çekti.

Bu arada Amerikalı askeri yetkilinin Suriye'de YPG'nin kontrolündeki bölgede operasyon sonrası incelemer yapması dikkat çekti

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