Amerika'yı Bu Kez De Türk Doğal Taş Sektörü Keşfetti 



Bu sene 28'inci kez kapılarını açan Coverings Fuarı'na İMİB, 16'ıncı milli katılımını sağladı.Amerika'nın yılda 3,5 milyar dolar tutarında doğal taş ithal ettiğini ifade eden Ali Kahyaoğlu konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"2016 yılında Amerika'ya ihraç ettiğimiz doğal taş tutarı 288 milyon dolardı. Ocak – Mart dönemi, ilk çeyrek verilerine bakıldığında bu yıl Amerika'ya 69 milyon dolarlık doğal taş ihracatı yapıldı. Geçen sene ilk çeyrek gerçekleştirdiğimiz 66 milyon dolarlık ihracat dikkate alınırsa, yüzde 4 oranında bir artış sağlandığı görülmekte. Bu artış sektörümüzü heyecanlandırmıştır. 3,5 milyar dolarlık pazarda daha fazla pay almamız mümkündür. Sektörümüzün o potansiyeli var çünkü. Pazardaki rakiplerimiz Çin, Brezilya, İtalya ve Hindistan."

ABD pazarına işlenmiş ürün satıyoruz

Amerika pazarında bu sene geçen senenin de üstünde bir pay alacaklarına vurgu yapan Ali Kahyaoğlu "Geçen sene Dünya doğal taş pazarı küçülmüş olmasına rağmen sektörümüz Amerika'da büyüme başarısı gösterdi. Bu motivasyon hedefimizi büyütmemiz hususunda bizi motive etti" dedi ve sözlerine şöyle devam etti:

"Malum, kısaca URGE olarak anılan ve Ekonomi Bakanlığımızın koordinasyonunda yürütülen Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi projesi var ve bu proje sayesinde küçük ve orta ölçekli firmalarımız 3 yıl boyunca %75 devlet desteği ile 10 tane yurtdışı pazarlama faaliyeti, 10 tane alım heyeti organizasyonuna katılabiliyorlar. Ayrıca proje bitiminde bireysel danışmanlık alma hakları da bulunuyor. Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi koordinasyonunda dünyanın çeşitli ülkelerinde Türkiye ticaret merkezleri kurulmaya başlandı. İMİB olarak biz bu projeyi bir adım daha ileri götürüyoruz ve blok ile işlenmiş mermer/traverten için depo ile showroom açacağız. Bu depo ve showroomlarda hem ürünlerimizi sergileyeceğiz, hem de satış yapacağız. Bu uygulamanın bilhassa KOBİ statüsündeki işletmelerimizin çok işine yarayacağını düşünüyoruz."

İMİB tarafından yürütülen "Türk Doğal Taşları Kümelenme-2" Ur-Ge projesinin firmaları da Coverings fuarı ile eş zamanlı olarak düzenlenen heyete katılım sağladı. Proje kapsamında fuar katılımcısı firmalar ile B2B görüşmeleri yapan firma temsilcileri, ayrıca düzenlenen teknik gezilere katılarak ABD pazarında dikkat edilmesi gereken hususlara dair fikir edindiler.

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği URGE projesi kapsamında da 8 firma, İMİB organizasyonu altında fuara stant ile katılım sağlamıştır.

Coverings Fuarı'na 37 Türk firmasının katıldığını bildiren Ali Kahyaoğlu sözlerini şöyle tamamladı:

"Katılımcı firmalar arasında mermer, traverten, granit gibi yüzey kaplama ile mozaik gibi dekoratif ürünler ve bu ürünlerin makine/ekipmanları sergilendi. 30 bine yakın profesyonel ziyaretçinin katıldığı fuar oldukça verimli geçti. Fuar ve fuar dışında yaptığımız görüşmelerde Amerika'da inşaat sektörünün yeniden hız kazandığı bilgisini almış bulunuyoruz. Bu büyüme Amerika'nın doğal taş ithalatının 4 milyar dolarlara tırmanacağının sinyallerini veriyor. Bizim kalite ve fiyat avantajımızla, onların taleplerindeki artışın bir araya gelmesi ihracat potansiyelimizi arttıran unsurlar olmuştur. Hepsini değerlendireceğiz. Fuara bizim gibi Çin, Arjantin, Brezilya, İtalya, Malezya, Meksika, Mısır ve İspanya gibi ülkelerin de milli katılımları vardı. Sergilenen ürünler gösterdi ki, Türk ürünleri her yönüyle avantajlı ve üstün. Bu avantajı iyi kullanmamız lazım."