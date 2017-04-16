Amerika'nın Sesi Ankara'da Seçmenin Nabzını Tuttu

Ankara’nın Çukurambar semtindeki Arjantin İlköğretim Okulu’ndaki sandık görevlileri katılımın önceki yıllara göre yoğun olduğunu bildirirken seçmenler sonuç ne olursa olsun, birlik ve beraberliğin kazanmasını istediklerini söyledi.

Amerika'nın Sesi Ankara'da Seçmenin Nabzını Tuttu

Ankara'nın Çukurambar semtindeki Arjantin İlköğretim Okulu'ndaki sandık görevlileri katılımın önceki yıllara göre yoğun olduğunu bildirirken seçmenler sonuç ne olursa olsun, birlik ve beraberliğin kazanmasını istediklerini söyledi

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