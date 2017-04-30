Amerika'nın Gelmiş Geçmiş En Kötü Şöhrete Sahip Hackerı: Kevin Mitnick

Amerika'nın siber suçluları arasında bir numaralı yeri alan ve hack konusunda efsaneleşmiş bir üne sahip olan Kevin Mitnick, bugünlerde kendi güvenlik şirketini yönetiyor. Mitnick'in karanlık şöhretinin nasıl başladığını sizler için derledik.



1963 yılının Ağustos ayında doğan Kevin Mitnick, çocukluk dönemini bilgisayarlarla içli dışlı olmak yerine RadioShack adlı bir dükkanda ve kütüphanelerde çalışarak geçirir. Zamanın büyük kısmını buralarda geçiren Kevin'ın hikayesi, 17 yaşındayken Los Angeles'taki Pacific Bell telefon şirketini hackleyerek hapse girmesiyle başlar. Pacific Bell telefon şirketi Amerika'daki bütün telefonların veri tabanı konumunda bulunur. Yaptıkları arasında sevmediği bir tanıdığına sürekli yüklü miktarda fatura gönderme ve istediği kişilerin telefonlarını arızalı gösterme gibi şeyler vardır.



Hapisten çıktıktan sonra bir süre dışarıda olmanın keyfini süren Mitnick, 1983 yılında ARPANet PENTAGON'un güvenlik sistemini hacklemekten yeniden hapse atılır. Bu kez hapisten çıktığında sakin bir hayat sürmek için direnen ünlü hacker, 1987 yılında Santa Cruz adlı şirkete karşı gerçekleştirdiği iddia edilen bir saldırıyla suçlanır. Bu davayı da kaybeden Mitnick, 3 sene daha hapse girer.



1970'lerden son tutuklanması olan 1995 yılına kadar Kevin Mitnick şirketlerin güvenlik önlemlerini ustalıkla hackledi ve bu konuda gerçekten büyük bir üne kavuştu. Sistemlerini delmeyi başardığı şirketlerin başında Sun Microsystems, Digital Equipment Corporation, Motorola, Netcom ve Nokia da vardı.



Son hapse girişi esnasında FBI kendisini "eline telefon verilirse nükleer savaş başlatabilecek kapasiteye sahip" biri olarak tanımlar ve hapiste kendisine telefon verilmesini engeller. Hapisten çıktığı zaman ise artık göçebe bir hayat sürmeye karar verir.



Bu süreçte ayrıca yasa dışı işleri sonlandırmaya karar verir ve FBI'daki "Hackerların Onur Listesi"ne girerek kötü şöhretini taçlandırır. Yazılım hackerı olarak bilinse de Mitnick, donanımları da hacklemesiyle bilinir. 2000 yılından sonra bilgisayarını kullanırken internet olmamasına özen gösterir ve hayatına bir süre bu şekilde devam eder.



Kevin Mitnick daha sonra normal bir hayat sürmeye karar verir yaşadığı tecrübeleri kitap haline getirerek sosyal mühendislik adını verdiği teknik üzerine anlatısını güçlendirir. Şu anda ayrıca şirketler güvenlik desteği sunan bir yazılım firması da vardır.