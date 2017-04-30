Amerika'da Yaşayan Türk Çocuklarına Türkçe Eğitim Projesi

Yurtdışında yaşayan Türk ailelerin yaşadıkları sorunlardan biri, çocuklarının istedikleri düzeyde Türkçe öğrenememeleri. Özellikle Amerika'da sık karşılaşılan bu duruma çözüm arama çabası bugün birçok aileyi üzen bir konu. Amerika'da hazırlanmakta olan bir proje, bu sorunu gidermeyi amaçlıyor