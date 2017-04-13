Amerika'da yaşam boyu vizyon sahibi ödülü kazandı

Amerika Birleşik Devletleri'nin Miami şehrinde her yıl gerçekleştirilen HairVision International etkinlikleri kapsamında düzenlenen ödül programında, Uluslararası Yaşam Boyu Vizyon Sahibi Ödülü'ne (International Lifetime Visionary Award) Nova Hair'in Kurucusu Ertaç Şensoy layık görüldü.

Her yıl dünyanın dört bir yanından yüzlerce saç uzmanı ve saç ürünleri şirketlerinden temsilcilerin katılımıyla Amerika'da gerçekleştirilen HairVision'a bu sene Nova Hair ödül aldı. Şirketin kurucusu Ertaç Şensoy'a verilen bu ödülle ilgili konuşan Şensoy, "Şimdiye kadar aldığımız sertifikalar ve layık görüldüğümüz ödüller bizler için birer gurur madalyası değerinde." dedi.

26 yıldan beri saç sistemleri üreticisi olan OnRite Co. Inc. firmasının Türkiye'deki temsilcisi olan şirket, saç dökülmesi sorunu yaşayan kadınlar, erkekler ve çocuklar için kesin çözümler ortaya koyuyor.

DÜNYADA İLK 14'ÜN ARASINDA

Bütünsel ya da bölgesel saç dökülmelerinin yanı sıra, saç seyrelmeleri konusunda da çözümler geliştirdiklerini söyleyen Şensoy, "Dünyanın önde gelen kurumları tarafından verilmiş 15'ten fazla sertifikaya sahibiz. "American Hair Loss Council" tarafından, dünyada sadece 14 kişiye verilen master sertifikası bunlardan biri." şeklinde konuştu.

Nova Hair 26 yıldır saçlandırma sektörüne öncülük etmekte. Folligraft saçlandırma sistemi kişilerin saçsızlık problemlerine profesyonel çözümler sunmakta.

FOLLİGRAFT NEDİR? KİMLER KULLANABİLİR?

Folligraft İnsan derisine ile uyumlu çok ince bir doku üzerine gerçek insan saç tellerinin düğümlenmesiyle yapılan ve cerrahi operasyon gerektirmeyen bir saçlandırma sistemidir. Saç ekiminin yeterli olmadığı durumlarda ve alternatifi olarak geliştirilmiştir. Görünüm, doğallık ve kullanım rahatlığı sunması sebebi ile Amerika'da Hollywood yıldızlarının hem de günümüzde Dünya'da yaygın bir şekilde kullanılan en doğal saçlandırma sistemi haline gelmiştir. Tüm saç sorunlarına sunduğu geniş alternatifli yöntemleri ile Folligraft tekniği dermokozmetik yöntemdir.

Genetik saç dökülmesi ve kaybı yaşayanlar,

Doğuştan veya sonradan yaşanılan kalıcı saç kayıplarında,

Alopesi Areata (halk arasında saç kıran denilir) dediğimiz saç hastalıklarında

Kaza, Yanık ve ameliyat sonrasında saç kaybı yaşayanlar,

Kemoterapi tedavisi sırasında destek amaçlı

Liken Planus dediğimiz deri hastalıklarında

Pelat, ruhsal bozukluklar sonucu oluşur genellikle çocuklarda görülür.

Trikotilomani (saç koparma hastalığı)

Saç ekimi sonrasında ve yeterli olmamış kişilerde

Kısacası bay, bayan ayırt etmeden dökülme tipi ne olursa olsun her yaş grubuna, geçici ve kalıcı saç problemi yaşayan herkes Folligraft sistemini kullanabilir.