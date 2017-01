Amerika'da Tedavi Gören Arda, Dua Bekliyor

Bursa'da yaşayan lösemi teşhisi konulan ve sosyal medya üzerinden düzenlenen kampanyayla toplanan parayla tedavi olmak için Amerika'ya giden 10 yaşındaki Arda Adalı'dan üzücü haber geldi.



Bursalı lösemi hastası Arda Adalı'nın Amerika'da tedavi görmesi için Aralık ayında başlatılan kampanyalar, sosyal medyada yayılmasının ardından ve kısa sürede gerekli olan 455 bin dolar toplandı. Yeni yıl tatilinin bitmesin ardından pasaport ve vize işlemlerini hallederek büyük umutlarla Amerika'ya giden Arda'dan üzücü haber geldi. Adına açılan 'Arda için' isimli sosyal medya hesabından ailesi tarafından bir paylaşım yapıldı.



Yapılan paylaşımda Arda için dua isteyen aile şu ifadelere yer verdi:



"Değerli arkadaşlar, Hepinizin Arda'nın durumunu merak ettiğinizin farkındayız. İlginiz ve desteğiniz için teşekkür ederiz. Ancak oğlumun genel durumu hastaneye yatış anından itibaren çok hızlı bir şekilde bozuldu. Şu an yoğun bakımda takip ve tedavi ediliyor. Doktorlar genel durumunun toparlanıp hedeflenen tedaviye başlanabilmesi için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Biz her an Arda'nın yanındayız. Umut ediyoruz ki bu engeli de aşıp tedavimizi olup sağlığımıza kavuşacağız. Ancak an itibarı ile durumumuz kritik. Dualarınıza ve pozitif enerjilerinize ihtiyacımız var. Güzel haberler paylaşmak dileğiyle." - BURSA