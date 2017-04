Amerika'da İlk Ücretsiz Eğitim New York'ta Verilecek

New York, Amerika'da 4 yıllık üniversite eğitiminin ücretsiz hale geleceği ilk eyalet oluyor. New York valisi tarafından sunulan ve eyalet meclisi tarafından da kabul edilen önergeyle belli bir gelir düzeyinin altındaki yaklaşık bir milyon orta sınıf ailenin çocuklarının eğitim masrafları eyalet tarafından karşılanacak.



Başkanlık yarışı sırasında ulus çapında tartışılan bir konu New York'ta gerçeğe dönüyor. New York şehrinin simge sözü olan daima yukarı ifadesinin adını taşıyan Excelsior bursu, ülke genelinde ücretsiz üniversite eğitimi için yapılan çağrılara bir yanıt niteliği taşıyor ve yıllık maliyeti 150 milyon dolar.



New York Valisi Andrew Cuomo, ücretsiz eğitim çağrılarına yıllık geliri 125 bin doların altında olan ailelerin çocuklarına bu imkanı sunacaklarını açıkladı.



Ancak uzmanlar bu burs fikrinin sürdürülebilir olmadığı ve bunun bütçeyi boşaltacak bir uygulama olduğu eleştirisinde bulunuyor. Amerika Eğitim Bakanı Betsy Devos da görevi devir almadan önce kongredeki sunumunda bu konuda tereddütleri olduğunu dile getirmiş ve "gerçek hayatta hiçbir şey bedava değil" demişti.



Ücretsiz eğitim New York'taki öğrenci başına eğitim ücreti ortalamasını yılda 7700 dolara getiriyor ve bu New York'u ülke genelinde ucuz eğitim sıralamasında 12. sıraya yerleştiriyor. Ancak bu rakama kalacak yer, kitap ve diğer eğitim masrafları dahil değil. Bu burstan yararlanan öğrencilerden mezun olduktan sonra burs aldıkları süre kadar New York'ta yaşamaları ya da çalışmaları istenecek.