Amerika'da İki Sevgili Çocuklarının Gözleri Önünde Ulu Orta Cinsel İlişkiye Girdi

Amerika'da 28 yaşındaki Torrey Rudisil ve 26 yaşındaki sevgilisi Taylor Skursky bir alışveriş merkezinin otoparkına araçlarını park ettiler. İkili araçlarının içerisinde cinsel ilişkiye girdi. İkili ilişkiye girdiğinde araçlarının arka koltuğunda çocukları oturmaktaydı.

POLİS ÇOCUK PSİKOLOĞUNU ÇAĞIRDI

Tesadüfen çift ilişkiye girdiği anda arabanın önünden geçen bir vatandaş çifti görüp polise ihbar etti. Olay yerine gelen polis arabanın içinde arka koltukta oturan iki çocuğun olduğu gördü. Polis çocuklarının durumunu değerlendirmeleri için çocuk psikoloğu çağırdı.

UYGUNSUZ DAVRANIŞTAN GÖZALTINA ALINDI

Polis 28 yaşındaki Torrey'in daha önce bir çok uygunsuz davranıştan dolayı gözaltına alındı.