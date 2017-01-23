Amerika'da Fırtına ve Hortum Can Aldı

Georgia eyaletinin bazı yerlerinde fırtınalar ve hortumlar nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi, 20’den fazla kişi de yaralandı. Mississippi’deki Hattiesburg kasabasında da hortum nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

Amerika'da Fırtına ve Hortum Can Aldı

Georgia eyaletinin bazı yerlerinde fırtınalar ve hortumlar nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi de yaralandı. Mississippi'deki Hattiesburg kasabasında da hortum nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti

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