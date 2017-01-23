Georgia eyaletinin bazı yerlerinde fırtınalar ve hortumlar nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi, 20'den fazla kişi de yaralandı. Mississippi'deki Hattiesburg kasabasında da hortum nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti
Amerika'da Fırtına ve Hortum Can Aldı
Georgia eyaletinin bazı yerlerinde fırtınalar ve hortumlar nedeniyle 14 kişi yaşamını yitirdi, 20’den fazla kişi de yaralandı. Mississippi’deki Hattiesburg kasabasında da hortum nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti
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