TÜMÜ
Haberler Search
American Pie & Tart

American Pie & Tart

Turkish Culinary Academy'nin "American Pie & Tart" adlı workshop etkinliğinde pie ve tart hamurunun hazırlanışını öğreneceksiniz.

American Pie & Tart

TCA - Turkish Culinary Academy'nin "American Pie & Tart" adlı workshop etkinliğinde pie ve tart hamurunun hazırlanışını öğreneceksiniz.

Amerika'dan orijinal reçeteler ile pie ve tart hamurunun hazırlanışını, açmasını ve birçok püf noktasını öğrenebileceğiniz bir eğitim...

Etkinlik Detayları:

• Eğitimler 8 kişilik uygulama mutfağında yapılmaktadır.

• Her katılımcı kendi istasyonunda çalışacaktır.

• Eğitim toplam 1 gün boyunca 3 saat sürecektir.

Etkinlik Detayı:

Pie ve tart hamuru hazırlama, açma

Çikolatalı Tart

Frambuazlı Tart

Elmalı Pie

Bilet sahiplerinin, 0 (312) 442 65 85 numaralı telefona rezervasyon yaptırmalarını rica ederiz.

Kaynak: Etkinlik.io

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Amerika Birleşik Devletleri, Amerika Türk Koalisyonu, Püf Noktası, Amerika, Elmalı, Tca, Abd
sponsored ads
sponsored ads
sponsored ads