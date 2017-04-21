American Express Card'dan 20 Milyon TL'ye Varan İndirim ve Puan

Garanti Bankası'nın sunduğu American Express Card, kullanıcılarına geçen yıl 20 milyon liraya varan indirim ve puan kazandırdı.



Bankadan yapılan açıklamaya göre, 2016'yı kullanıcı portföyünü yüzde 24 büyüterek tamamlayan American Express Card, "Selects Türkiye" programı dahilinde, Türkiye'nin önde gelen mekanlarında ürün çeşidine göre yüzde 10 ila 20 arasında değişen indirim ayrıcalıkları, tüm dünyadaki restoranlarda yüzde 5 ve otellerde 3 indirim, kart sahiplerinin tüm harcamalarından puan kazanabildikleri "Membership Rewards" ödül sistemi ile prestijli hizmetin adresi oldu.



American Express Card sahipleri, geçen yıl 20 milyon liraya varan indirim ve puan kazandı.



Bir önceki yıla göre kampanya sayısının 3 kat arttığı American Express Card programında, kullanıcıların yarısı, kart bilgilerini ve kampanyaları cep telefonlarından kolayca takip edebildikleri "BonusFlaş" uygulamasını yoğun olarak kullandı. Kampanyalara ağırlıklı olarak bu uygulama üzerinden katılan kart sahipleri, kartlarını ortalama yüzde 35 oranında yurt dışında kullandı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Garanti Ödeme Sistemleri Genel Müdürü Işıl Akdemir Evlioğlu, seyahat önerilerinden organizasyonuna, transferden restoran rezervasyonuna, etkinlik ve spor biletinden hediye alımı ve gönderimine kadar ayrıcalıklı bir dünya sunan American Express Card'ın, bir harcama aracı olmanın çok ötesinde, kullanıcılarına bir asistan gibi değer yarattığını, benzersiz sigortaları ile kart sahiplerine hayatı deneyimlerken güvence sağladığını kaydetti.



Evlioğlu, "Odağına müşteri deneyimini alan ve Realise the Potential mottosuyla, kullanıcılarına farklı deneyimler yaşayabilmeleri için potansiyeli ortaya çıkarmalarına destek olan American Express Card, bu stratejisiyle dünya çapında kart programları arasında ayrışmaya devam edecek." ifadesini kullandı.