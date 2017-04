Ameliyatla 52 Kilo Verip 50 Bedenden 36 Bedene İndi

SAMSUN'da 113 kiloyken 'obezite ve metabolik cerrahi' ameliyatı olan Didem Demirel, 1 yılda 61 kiloya kadar düştü. 50 beden kıyafet giyerken 36 bedene düşen Demirel, "Obezite olduğum için artık çok ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladığımda ameliyat olmaya karar verdim. 52 kilo verdikten sonra sanki bambaşka biri oldum" dedi.



Samsun'da yaşayan ve sürekli kilo alan 42 yaşındaki Didem Demirel, 113 kiloya kadar ulaştı. Yaptığı diyet ve spor programları ile kilo vermeye çalışan kadın, başarılı olamadı. Bunun üzerine Samsun'da özel bir hastanede görev yapan Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Recep Aktimur'a başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Aktimur, hastası Demirel'e 'obezite ve metabolik cerrahi' yönteminin uygulanmasına karar verdi. Ardından Demirel'e yaklaşık 1 saat süren tüp mide ameliyatı yapıldı. Ameliyatın ardından diyet ve spor programları uygulayan Demirel, 1 yılda 61 kiloya kadar düştü. 50 beden kıyafet giyerken 36 bedene kadar düşen Demirel yaşadıklarını şöyle anlattı:



"Obezite olduğum için artık çok ciddi sağlık sorunları yaşamaya başladığımda ameliyat olmaya karar verdim. Tansiyon, şeker kalp rahatsızlıklarım ortaya çıkmıştı. En son ayakkabıları oğlum bağlamaya başlayınca daha fazla böyle devam edemeyeceğime karar verdim. Obezite insanın yaşam konforunu ciddi oranda etkiliyor. Hiç bir şekilde sağlıklı bir birey gibi davranamıyorsunuz. Merdiven çıkamıyorsunuz, uzun yol yürüyemiyorsunuz, istediğiniz kıyafeti alamıyorsunuz. Etrafımdaki insanlar 'biraz kilo versen biraz diyet yapsan diyorlardı ki' zaten benim ömrüm diyetle geçti" dedi.



'SAĞLIKLI BESLENME VE SPORUN ÖNEMİ'



Ameliyattan sonra sağlıklı beslenme ve spor yapmanın önemini öğrendiğini söyleyen Demirel, "Spor ve düzenli beslenme ile artık hayatımı idame ettiriyorum. 52 kilo verdikten sonra sanki bambaşka biri oldum. Uzun süre beni görmeyen arkadaşlarım bu halimi gördüklerinde büyük şaşkınlık yaşıyorlar" diye konuştu.



'OBEZİTE TOPLUMSAL SORUN'



Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Recep Aktimur, obezitenin şu an çok büyük bir toplumsal sorun olduğunu belirterek şunları söyledi:



"Sadece bizde değil tüm dünyada böyle. İnsanların en temel olarak hayat konforundan tutun da, gündelik işlerini yapmalarına, kronik hastalıklarla muhatap olmalarına kadar her noktada negatif etkileri var. Bir çok hasta bunları yaşıyor. Obezite cerrahisi, obeziteyi çözmek için şu an elimizde bulunan en mantıklı, en geçerli, en uzun süre değerini koruyan tedavi yöntemi. O yüzden obezite cerrahisi dünyada en hızla artan ameliyat çeşitlerinden birisi." - Samsun