Amedsporlu Şehmus Özer Hayatını Kaybetti! Şehmus Özer Kimdir?

Amedsporlu Şehmus Özer geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti. Şehmus Özer ile ilgili bilmeniz gerekenleri sizler için derledik. Peki Şehmus Özer kimdir? Bir süredir haber alınamayan Amedspor'un tecrübeli golcüsü Şehmus Özer'in, trafik kazasında hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Amedspor'un tecrübeli golcüsü Şehmus Özer, geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Oyuncudan bir süredir haber alınamıyordu.

ŞEHMUS ÖZER'İN ARABASI UÇURUMA YUVARLANDI

Amedspor'un takım kaptanı Şehmus Özer'in arabası, 20 Aralık Salı günü katıldığı düğünde Malatya'dan Mardin'e dönerken uçuruma yuvarlandı. Olay yerinde hayatını kaybeden 36 yaşındaki Şehmus Özer'in arabası ve cesedi bulundu. Amedspor Kulübü, olayı resmi facebook sitesinden duyurdu.

ŞEHMUS ÖZER KİMDİR?

Şehmus Özer 10 Mayıs 1980 Diyarbakır doğumludur. Erganili 9 çocuklu bir ailenin 4. ve ilk erkek çocuğudur. Kardeşleri Zülküf Özer, Nezir Özer ve Sadettin Özer'de kendisi gibi futbolcudur. 19 Aralık 2016 tarihinde katıldığı bir düğün töreni sonrası geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Erganispor altyapısında futbola başlayan Şehmus, 1998 yılında profesyonelliğe geçiş mukavelesi imzalayarak as takıma alındı. Genç yaına rağmen as takımda kendine kısa süre içerisinde yer edindi. Erganispor için ilk resmî karşılaşmasına 29 Ağustos 1998 tarihinde Yüksekova Belediyespor'a karşı oynanan 3. Lig karşılaşmasında çıktı. Buradan Yeni Malatyaspor'a ardındanda Malatyaspor'a transfer oldu. Malatyaspor'la ilk sezonunda Türkiye 1. Ligi Play-off Şampiyonluğunu kazanıp Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Süper Lig'de dört karşılaşmada görev aldıktan sonra sezon sonuna kadar 1. Lig ekiplerinden Kayserispor'a kiralandı. Sezon sonu Gümüşhanespor'a transfer oldu ve bir sezon sonra Mardinspor'a geçti. Burada dört sezon düzenli olarak ilk onbirde görev aldı ve 119 lig karşılaşmasında 43 gol kaydetti.

2007-08 sezonunda İzmir ekiplerinden Karşıyaka'da, 2008-2010 yılları arasında da Altay için oynadı. 2010-11 sezonunda 1. Lig takımı Mersin İdman Yurdu'na transfer oldu. Mersin İdman Yurdu'yla sezon sonu 1. Lig şampiyonluğu yaşayıp tekrar Süper Lig'e yükselmeyi başardı. Ancak, Süper Lig kadrosunda düşünülmediği için sezon sonunda serbest bırakıldı. Bunun üzerine 2011-12 sezonunun yaz transfer döneminde 1. Lig ekiplerinden Akhisar Belediyespor'a transfer oldu. Akhisar Belediyespor'la Bank Asya 1. Lig'de şampiyonluk yaşayan Şehmus, 2012-2013 sezonu yaz transferinde PTT 1. Lig'e yükselen yeni takımlardan biri olan Şanlıurfaspor'a transfer oldu. 2013-2014 sezonunda eski takımı olan Altay'a dönüş yapan futbolcu, son olarak memleketi olan Diyarbakır takımlarından Amedspor'a transfer oldu. Amedspor'da 3 sezonda 86 maçta forma giyip 35 gol atan Şehmus 19 Aralık 2016 tarihinde elim bir trafik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir.

AMED SPOR

Amed Sportif Faaliyetler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor" ismiyle kurulan futbol takımı. 2. Lig'de mücadele etmektedir. 1972'de Turan Gazozları'nın sponsorluğunda, Kırmızı-Beyaz renklerle kurulan "Melikahmet Turanspor" uzun yıllar amatör liglerde mücadele etti. 1985'te Turan Gazozları'nın sponsorluktan çekilmesiyle kulübün adı "Melikahmetspor" oldu. 1990 yılında belediyenin satın aldığı kulübün adı "Diyarbakır Belediyespor", renkleri de Yeşil-Beyaz olarak değiştirildi. 1993'te Diyarbakır'ın büyükşehir statüsüne alınmasıyla kulübün adı da "Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor" olarak 3. kez değişikliğe uğradı. 1996'da dönemin Refah Partili Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Bilgin ve Kulüp Başkanı Ferit Çağlayan'ın Galatasaray'lı olmasından esinlenerek renkler Yeşil-Beyaz'dan Sarı-Kırmızı'ya çevrildi. 1999 seçimlerinde DEHAP'tan belediye başkanı seçilen Feridun Çelik, kulübün adını DİSKİ'den gelir elde etmesini amaçlayarak "Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİspor" olarak değiştirdi.

2006-2007 sezonunda 3. Lig'de Aksarayspor'la deplasmanda beraber kalıp ligin bitimine 2 hafta kala Şampiyon olup 2. Lig'e yükselmeyi başardı. Uzun yıllar, Diyarbakır'ın Diyarbakırspor'dan sonraki ikinci büyük takımı olan DİSKİspor, 2009-10 sezonu sonunda tekrar 3. Lig'e düştü. 2010-11 sezonu başında yapılan kongre sonucu, kulübün adı "Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor" olarak değiştirildi. 2010-2011 sezonunda 3. Ligde 4. olarak Play Offa kaldı, Play Off yarı finalinde Sancaktepe Bld'yi elemesine rağmen 2. Turda final müsabakasında Denizli Bld'ye elenerek 2. Lige çıkma şansını kaybetmiştir. 2011-2012 sezonunda 3. Ligde 3. olarak Play Offa kaldı, Play Off yarı finalinde turda Bayrampaşa'ya yenilerek e 2. Lige çıkma şansını kaybetmiştir.

2012-2013 sezonu sonunda Turhan Özyazan yönetiminde 3. Lig 1. Grup'ta Şampiyon olarak tekrar TFF 2. Lig'e yükselen Diyarbakır Büyükşehir Belediyespor, 19 Mayıs 2013'te yapılan kongrede ise, kulübün sarı kırmızı olan renkleri Diyarbakırspor'un da renkleri olan Yeşil-Kırmızı renklerle değiştirilmiştir. 2013-2014 sezonunda 2. Ligde 5. olarak 1. Lige çıkmak için Play Off oynamaya hak kazandı. Fakat Play Off çeyrek finalinde Alanyaspor'a elenerek bu şansını kaybetti. Kulüp 28 Ekim 2014 tarihinde Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Burhan Karadeniz Cep Sineması'nda gerçekleştirilen kongrede Amedspor olarak isim değiştirdi. TFF ilk başta, aynı adla başka bir futbol takımı kurulduğu için ve TFF kanunlarına göre aynı adın kullanılması yasak olduğu için, bu ad değişikliğini kabul etmemişti. Ancak takım, adını Amed SK olarak değiştirince, TFF bu yeni adı kabul ettiğini bildirdi. Takımın renkleri yeşil-kırmızı-beyaz olarak değiştirildi, ve yeni armasındaki sarı renk ise beyaz renk ile değiştirildi. 2015-2016 sezonunda Türkiye Kupasında çeyrek finale kalarak büyük başarı kaydetti. Çeyrek Finalde Fenerbahçeye elendi.











