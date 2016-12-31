Amedsporlu Futbolcuların 2 Genci Dövdürdüğü İddiası

Amedsporlu 3 futbolcunun bir kafede fotoğrafını çekip sosyal paylaşım sitesinde "3 gün önce arkadaşınız öldü, siz ise eğleniyorsunuz" notuyla paylaşan 2 gencin, futbolcuların azmettirmesiyle dövüldüğü iddia edildi.



İddiaya göre, Amedspor takım kaptanı Şehmus Özer'in 21 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetmesinden üç gün sonra 3 takım arkadaşı bir kafeye gitti.



Kafede garson olarak çalışan O.D. (18), futbolcuların fotoğraflarını çekerek kuzeni M.Ş.E'ye (17) gönderdi.



M.Ş.E. de futbolculardan birini etiketlediği fotoğrafı sosyal paylaşım sitesinde, "3 gün önce arkadaşınız öldü, siz ise eğleniyorsunuz" notuyla paylaştı.



Durumdan haberdar olan futbolcuların konuyu kafe sahibi C.S'ye iletmesi üzerine kafe sahibi ve beraberindeki kişi, garson O.D. ile kuzeni M.Ş.E'yi boş bir araziye götürdü.



Gençleri tartaklayarak öldürmekle tehdit ettiği iddia edilen kafe sahibinin, kıyafetlerini çıkarttıkları gençlere tacizde bulunup fotoğraf ve görüntülerini çektiği öne sürüldü. Daha sonra kafeye getirilen gençleri, futbolcular da azarladı.



Şikayet üzerine kafeye giden polis ekipleri, gençleri sağlık kontrolünden geçirdikten sonra emniyete götürdü.



Gençlerden M.Ş.E. emniyetteki ifadesinde, kafe sahibi C.S'nin, kuzeni O.D'yi darbettiğini, belirterek, şunları anlattı:



"Bu kişiler bizi kayalıkların bulunduğu tarlaya götürdüler. Araçtan döverek indirdiler. Tarlada beni ve kuzenimi dövdüler. Bana 'seni silahla vuracağız, buraya gömeceğiz' dediler. Yaklaşık 10 dakika darp ettikten sonra C.S. ve yanındaki kişi üstümüzdeki kıyafetleri çıkarttı. Bu şekilde C.S. görüntü çekti. Bu görüntüyü sosyal paylaşım sitelerinde yayınlayacaklarını söylediler. Daha sonra kıyafetlerimizi giydirip bizi kafenin alt katına indirdiler. Burada, futbolcular bizi, 'Neden böyle bir şey yapıyorsunuz?' diye azarladı."



Mağdur olduklarını bildiren M.Ş.E. ve O.D. kendilerini darbeden kafe sahibi ve beraberindeki kişi ile onları azmettirdiğini ileri sürdükleri futbolculardan şikayetçi oldu.