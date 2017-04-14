Amed Sportif-Pendikspor 1-0





STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi



HAKEMLER: Ferhan Kestanlıoğlu (xxx), Can savaşan (xxx), Hüseyin Aylak (xxx)



AMED SPORTİF: Kurtuluş (xxx)- Kamil (xxx), Ercüment (xx) (Dk.50 Ercan xx), Yusuf (xxx) (Dk.88 Koray), Şevket (xxx), Şahin (x), Abdullah (xx), Bertuğ (x) (Dk.46 Tekin xxx), Mehmet Sıddık (xxx), Okan (xx), Mansur (xx)



PENDİKSPOR: Mehmet (xx)- Hakan (xx), Süheyl (xx), Tayfur Emre (xx), Ramiz (xx), Mustafa (xx), Savaş (x) (Dk.63 mahmut Caner x), Azad (xx), Taha (x) (Dk.75 Yusuf x), Yasin (x), Olgun (x)



GOL: Dk.62 (penaltı) Yusuf, (Amed Sportif)



SARI KARTLAR: Kamil (Amed Sportif), Hakan, Azad (Pendikspor)



SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta şampiyonluk mücadelesi veren Amed Sportif, sahasında konuk ettiği Pendikspor'u 1- 0 yendi.



48'inci dakikada sol kanattan Pendiksprlu Yasin, topu Savaş'ın koşu yoluna yerden gönderdi. Savaş'ın çaprazdan sert şutu az farkla üstten dışarı çıktı.



60'ıncı dakikada Sağ kanattan atak yapan Amedsporlu Abdullah'ın çaprazdan sert şutunu kaleci Mehmet karşıladı, dönen topun gelişine bu kez Tekin vurdu, kaleci Mehmet ikinci kez gole izin vermedi.



62'nci dakikada Amedsportif atağında Ceza alanına topla giren Tekin, Hakan tarafından düşürüldü. Hakem Ferhan Kestanlıoğlu'nun penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Yusuf, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-0.



- Diyarbakır