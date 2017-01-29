Amed Sportif-Nazilli Belediyespor: 2-1





STAT: Seyrantepe Spor Kompleksi



HAKEMLER: Şeref Taştan (xx), Ayhan Arısoy (xx), Emin Brlas (xx),



AMED SPORTİF: Kurtuluş (xx)- Kamil (xx), Ercan (xx) (Dk.46 Bertuğ x), Tekin (x) (Dk.60 Koray xxx), Şahin (xx), Abdullah (xx), Oğuz (xx) (Dk.78 Yusuf xx), Sıddık (xxx), Deniz (xxxx), Okan (xx), Mansur (xx)



NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Metin (x)- Sabri (x), Berkay (x), Fatih (x), Mert (x), Atilla (xx) (Dk.82 Mert), Yüksel (x), Zafer (x) (Dk.70 Mehmet x) Gökhan (x), Hüseyin x) (Dk.37 Ayhan Tuna x), Semih (x)



GOLLER: Dk.79 Deniz, Dk.83 Sıddık (Amed Sportif), Dk.30 (penaltı) Atilla (Nazilli Belediyespor)



SARI KARTLAR: Deniz, Kamil, Abdullah, Bertuğ (Amed Sportif), Metin, Zafer, Gökhan ,Fatih, Yüksel (Nazilli Belediyespor)



SPOR Toto 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Amed Sportif sahasında, Nazilli Belediyespor'u 2-1 mağlup etti.



10'uncu akikada, Nazilli Belediyesporlu Atilla, ceza yayı üstünde Kamil tarafından düşürüldü. Kazanılan serbest atışı kullanan Atilla'nın sert vuruşunu kaleci karşıladı.



25'inci dakakida, Sıddık- Tekin paslaşmasında topu çaprazsan önüne alan Sıddık'ın sert vuruşunda kaleci Metin ayaklarıyla topu kornere gönderdi.



30'uncu dakikada, Atilla bu kez orta sahadan aldığı topla rakip ceza alanına kadar ilerledi. Atilla ile Kamil omuz omuza mücadele halindeyken ceza alanının sol alt köşesinde yerde kaldı. Hakem Şeref Taştan Penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Atilla topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.



79'uncu dakikada, Amed Sportif kaptanı Deniz, kendisinin düşürülmesiyle ceza yayı üstünde kazanılan serbest atıştan nefis bir buruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1.



83'üncü dakikada, sağ taraftan gelişen Amed Sportif atağında, Yusuf ceza alanı içinde buluştuğu topu bekletmeden Sıddık'ın önüne yuvarladı. Sıddık yerden sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-1:



