Amed Sportif-Kahramanmaraşspor: 2-1





STAT: Seyrantepe



HAKEMLER: Ali Şansalan (xxx), Engin Erdem (xxx), Ahmet Ayaz (xxx)



AMED SPORTİF: Kurtuluş (xx)- Kamil (xx), Ercan (xx), Ercüment (xx), Yusuf (xx) (Dk. 75 Bertuğ xx), Emre (x) (Dk. 37 Tekin Adar xx), Şahin (xx), Abdullah (xxx), Oğuz (xxx), Mehmet Sıddık (xxxx), Mansur (xxx)



KAHRAMANMARAŞSPOR: Akın İsmail (xxx)- Yusuf Emre (xxx), Yusuf Onur (xx), Devrim (xx) (Dk. 90 Sefa), Hayrettin (xxx), Feyyaz (xx), Hakan Vural (xxx) (Dk. 80 Fatih Bozok), Kazım (xx), Yakup Ramazan Zorlu (xxx), Aytürk Halil (xx), Eser Akbaş (xx)



GOLLER: Dk. 4 Yusuf ve Dk. 90+3 Bertuğ (Amed Sportif), Dk. 63 Yakup Ramazan Zorlu (Kahramanmaraşspor)



SARI KARTLAR: Oğuz, Bertuğ, Mehmet Sıddık ve Mansur Çalar ((Amed Spertif), Feyyaz, Eser (Kahramanmaraşspor)



SPOR Toto 2'nci Ligi Beyaz Grup'ta Amed Sportif, Kahramanmaraşspor'u 2-1 mağlup etmesine rağmen ligi İstanbulspor'un ardından 2'nci tamamladı. Diyarbakır Valisi Hüseyin Aksoy'Dun da izlediği maçın golleri Amed Sportif adına 4'üncü dakikada Yusuf ve 90+3'üncü dakikada Bertuğ kaydederken, konuk ekip Kahramanmaraşspor'un tek golü ise 63'üncü dakikada Yakup Ramazan Zorlu'dan geldi.



4'üncü dakikada sağ kanattan gelişen atakta korner çizgisinde topla buluşan Mansur'un ceza sahasına yerden gönderdiği topu iyi takip eden kaptan Yusuf, sol ayak ucuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 1-0.



35'inci dakikada sağ kanatta topla buluşan Sıddık'ın ortasında ceza sahasındaki Emre Tekin Emre Tekin müsait pozisyonda olmasına rağmen topa vurmakta gecikti.



İlk yarı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.



58'inci dakikada Yusuf ile geliştirdiği atakta Bertuğ, topu kafa ile uygun pozisyondaki Tekin Adar'ın önüne bıraktı. Tekin Adar'ın şutunda top kaleci Akın İsmail'de kaldı.



63'üncü dakikada Kahramanmaraşspor'un geliştirdiğ kontra atakta ceza sahasına yapılan ortayı kaleci Kurtuluş kornere çeldi. Kornerde topa iyi yükselen Yakup Ramazan kafayla ağlara gönderdi: 1-1.



75'inci dakikada sol kanattan atağı sürükleyen Sıddık, ceza sahasına girer girmez yaptığı ortayı iyi takip eden Şahin, kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta defans, topu kornere çeldi.



80'inci dakikada yine ev sahibin geliştirdiği atakta günün başarılı ismi Sıddık'ın taşıdığı topla birlikte ceza sahasına girdikten sonra yaptığı ortada topla buluşan Ercüment'in müsait pozisyonda yaptığı vuruşunda top üst direkten auta çıktı.



89'uncu dakikada sol kanattan yine Sıddık, korner çizgisine kadar taşıdığı topu ceza sahasına gönderdi. Bu kez Şahin müsait pozisyonda olmasına rağmen topu auta göndererek takımını bir golden etti.



90'ıncı dakikada sağ kanattan ev sahibi bu kez Abdullah ile gol aradı. Abdullah'ın ceza sahası dışından sert şudu defanstan döndü. Dönen topu biranda önünde bulan Şahin'in sert şutunda top, kalenin üzerinden auta çıktı.



90+3'üncü dakikada maçın başarılı isimlerinden biri olan Abdullah, sol kanattan geliştirdiği atarta korner çizgi üzerinden ceza sahasına yaptığı ortada topu önünde bulan Bertuğ'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1,.



Karşılaşma 2-1 sona erdi.



- Diyarbakır