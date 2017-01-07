Amed Sportif İki Futbolcu Transfer Etti

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarına başladı.



Yeşil kırmızılı ekip, Bucaspor'un 26 yaşındaki kalecisi Kurtuluş Yurt ile Fatih Karagümrükspor'dan liberosu Okan Dernek ile anlaşmaya vardı. 2015-2016 sezonunda 1461 Trabzon'da forma giyen Kurtuluş, bu sezonun başında Bucaspor'a transfer oldu. Amed Sportif Faaliyetler ile 1.5 yıllık sözleşme imzalayan Kurtuluş, Bucaspor'da 2'si kupa ve 9'ü lig olmak üzere 11 maçta forma giydi.



Yine 2. Lig Beyaz Grup takımlarından Fatih Karagümrük'ten transfer edilen ön libero Okan Dernek ise 23 yaşında. Okan,bu sezon 8 maçta forma giydi. Amed Sportif Faaliyetler'de teknik direktör Taner Taşkın'ın raporu doğrultusunda transfer arayışları devam ediyor. Forvet ve orta saha konusunda birkaç gün içinde gelişme olması bekleniyor. - DİYARBAKIR