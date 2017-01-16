Amed Sportif Faaliyetler Kupaya Kilitlendi

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve sezonun ikinci yarısına 1-1'lik Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor beraberliği ile başlayan Amed Sportif Faaliyetler, Ziraat Türkiye Kupası maçına kilitlendi.



Ziraat Türkiye Kupası C Grubunda yer alan ve 5'nci hafta maçında sahasında Menemen Belediyespor ile karşılaşacak olan yeşil kırmızılı beyazlı ekipte, hazırlıklar başladı. Grupta ilk 4 maçta 1 beraberlik ve 3 yenilgi alarak sadece 1 puan toplayabilen Amed Sportif Faaliyetler, ilk maçta 2-1 yenildiği 2.Lig Kırmızı Grup ekibi Menemen Belediyespor'u ağırlayacak. Son iki sırada yer alan iki takım arasındaki maç Seyrantepe Stadı'nda Çarşamba günü saat 12.00'da başlayacak.



İdman Talaytepe Tesisleri'nde



Amed Sportif Faaliyetler, Menemen Belediyespor maçı hazırlıklarını bugün Talaytepe Tesisleri'ndeki idman sahasında gerçekleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor maçında forma giyen futbolcuların düz koşu yaptığı idmanı bazı yöneticiler de takip etti. - DİYARBAKIR