Amed Sportif Faaliyetler 3 Futbolcu ile Yollarını Ayırdı

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup Takımlarından Amed Sportif'de teknik heyetin isteğiyle 3 futbolcunun kulüple ilişkisi kesildi.



Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nden yapılan açıklamada, Sertaç Eren, Ahmet Güven ve kaleci Levent Taşkın'la yolların ayrıldığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:



"Sezon başında ailemize katılan Ahmet Güven ile ne yazık ki kendisinden beklenilen performansı verememesinden kaynaklı olarak ve yine Sertaç Eren kardeşimiz ile kadro içerisinde yeterince yer bulamamasından kaynaklı olarak sözleşmeleri karşılıklı olarak feshedilmiştir. Kulübümüzün bir çok başarısında emeği ve imzası olan kalecimiz Levent Taşkın ile de kadroda yaşanan revizyon nedeni ile yollarımızın ayrılması gerekmiş ve sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. Arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür eder yaşamlarında başarı ve mutluluk dileriz". - DİYARBAKIR