Amed Spor Faaliyetler Transfer Çalışmaları

Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve dün olağan genel kurulunu yaparak yeni yönetimini seçen Amed Sportif Faaliyetler, transfer çalışmalarına yöneldi.



Amed Sportif Faaliyetlerin, teknik direktör Taner Taşkın belirlediği isimlerle görüşmelerin başladığı kaydedildi. Taşkın'ın, yönetime transfer listesi sunduğu ve liste yer alan futbolcularının büyük bölümünün deneyimli çalıştırıcının eski öğrencileri olduğu kaydedildi.



Öte yandan Amed Sportif Faaliyetler'de takım kaptanlığı sorunu çözüldü. Yeşil kırmızlı beyazlı takımını kaptan Şehmuz Özer'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinden sonra yeni takım kaptanları belirlendi. Amed Sportif Faaliyetler Kulübünden yapılan açıklamada, Deniz Naki'nin birinci kaptan olduğu, ikinci kaptanlığa Yusuf Yağmur ve üçüncü kaptanlığa da Abdullah Çetin getirildiği bildirildi. - DİYARBAKIR