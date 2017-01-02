Amd, Radeon Vega ile İddialı Geliyor!

AMD, geçtiğimiz sene heyecan verici duyurular yaptı, öte yandan yol haritasına ilişkin sızıntılarla 2017 için de büyük beklenti yaratmayı başardı. En yeni 14nm "Polaris" GPU mimarisine sahip Radeon RX 480, RX 470 ve RX 460 ekran kartlarıyla fiyat/performans noktasında iyi örnekler sunan AMD, Software Crimson ReLive'ı duyurması, onu takiben Radeon Instinct'i sunması ve kuşkusuz bu yılın ilk çeyreğinde çıkacak yeni işlemcisi Ryzen'i tanıtmasıyla, 2016'da adından çok bahsettirdi. Sahne şovunu bu yıl da sürdürecek olan AMD, 2017'nin ilk bombasını ise Vega ile patlatmaya hazırlanıyor.



AMD, Software Crimson ReLive'i Duyurdu!



AMD'nin ve.ga adında internet sitesinde yer alan geri sayım, CES 2017'yi işaret ediyor. Sayfada bir tanıtım videosu ve hemen altında bir geri sayım yer alıyor. Onun da altında, Vega Mimarisinin Önizlemesi için geri sayım yazısı bulunuyor.



AMD Ryzen tanıtıldı!



Bu sene 5 – 8 Ocak tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CES Tüketici Elektroniği Fuarı, AMD'nin de sahne alacağı bir şov olacak. 2017'nin ilk çeyreğinde Ryzen'in gelmesi beklenirken, 10nm mimarisine sahip Vega GPU'ların 2017'nin ilk yarısında ulaşması bekleniyor. Elbette buna karşılık olarak Nvidia'nın da misillemesini görebiliriz. Doğrusu Nvidia'nın İngiltere temsilciğinin attığı tweet buna işaret eder nitelikte. 5 Ocak'ta büyük bir şey tanıtmayı planladıklarını yazan @NVIDIA_UK, bakalım ne tanıtacak.