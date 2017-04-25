Amcasının Oğlu Hakkari'de Şehit Olan Polis, Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
Yaklaşık 7 yıl önce amcasının Hakkari’de PKK’lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Ali Keklikçi, Şırnak’ın Silopi ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi.
Yaklaşık 7 yıl önce amcasının Hakkari'de PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan polis memuru Ali Keklikçi, Şırnak'ın Silopi ilçesinde geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitirdi. Kazada ölen polis memuru Ali Keklikçi'nin cenazesi memleketi Gaziantep'te defin edildi.
Görev yaptığı Hakkari Yüksekova'da 2010 yılında PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit edilen Uzman Çavuş Mesut Keklikçi'nin amcasının oğlu olan Polis Memuru Ali Keklikçi, kendi özel arabası ile yaptığı kazada hayatını kaybetti. 2 polis ve 2 sivilin yaralandığı kazada ölen polis memuru Ali Keklikçi, memleketi Gaziantep'in İslahiye ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. İslahiye Kozdere mahallesi camisinde öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından defin edildi. Cenazeye, İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, Belediye Başkanı Kemal Vural, 106. Topçu Alay ve Garnizon Komutanı Topçu Albay Metin Aydın, İlçe Emniyet Müdürü Bedrettin Sarıtaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Çetin,Ak parti İlçe Başkanı İbrahim Erdoğan ve MHP ilçe Başkanı Metin Şentürk katıldı. Cenaze namazını İlçe Müftüsü Ramazan Dolu katıldı. Cenaze töreninde acılı baba Ökkek Keklikçi'nin ayakta güçlükle durabildiği görüldü.
3 yıllık polis memuru olan Ali Keklikçi'nin ilk görev yerinin Eskişehir olduğu oğrenilirken, yaklaşık 1 yıldır, Silopi Emniyet Müdürlüğünde görev yaptığı bildirildi. - GAZİANTEP