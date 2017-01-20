Amcaoğlunun İşyerini Basıp Kurşun Yağdırdı

KONYA'da izinli olarak çıktığı açık cezaevinden firar eden 23 yaşındaki Çetin Uzundere, aileler arasında çıkan dedikodu nedeniyle amcaoğlu ve aynı zamanda eniştesi 26 yaşındaki Cengiz Uzundere'yi sahibi olduğu birahenede 5 kurşunla vurarak öldürdü. Olay sırasında müşterilerden 2 kişi de yaralandı. Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Meram İlçesi Abdülaziz Mahallesi Yavuz Selim Caddesi üzerinde bulunan birahanede meydana geldi. Sahibi olduğu birahenede aynı zamanda müzisyenlik yapan Cengiz Uzundere, işyerinde oturduğu sırada içeriye kayınbiraderi ve aynı zamanda amcaoğlu olan Çetin Uzundere girdi. Daha önceden aralarında çıkan dedikodular nedeniyle husumet bulunan Cengiz Uzundere, iddiaya göre üzerindeki tabancayı çıkartarak ateş etmeye başladı. Çetin Uzundere de tabancasını çekerek karşılık verdi. PEŞİNDEN GİDİP ATEŞ ETMEYE DEVAM ETTİ Çatışma esnasında işyeri çalışanları ve müşteriler kaçışmaya başladı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Cengiz Uzundere, kanlar içinden biraheneden dışarı kaçtı. Amcaoğlunun peşini bırakmayan Çetin Uzundere dışarda da ateş etmeye devam etti. Cengiz Uzundere yerde kalırken, Çetin Uzundere mermisinin bitmesi üzerine olay yerinden hızla uzaklaştı. Çatışma sırasında müşterilerden Mevlüt Bölük belinden, Mehmet Hassatıcı ise kaşından yaralandı. VÜCUDUNA 5 KURŞUN İSABET ETMİŞ Çevredekilerin ihbar etmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Vücuduna 5 kurşun isabet ettiği belirlenen Cengiz Uzundere, yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri devam eden diğer iki yaralının ise hayati tehlikelerinin olmadığı belirtildi. KENDİSİ DE KOLUNDAN YARALANMIŞ Olay sonrası Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, şüpheli Çetin Uzundere'yi kısa sürede yakaladı. Çatışma esnasında kolundan yaralandığı belirlenen Çetin Uzundere, Numune Hastanesi'nde ayakta yapılan tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Uzundere'nin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi. - Konya