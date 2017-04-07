Amca, yeğeni ve kocasının üzerine kurşun yağdırdı

Olayda kadın hayatını kaybederken, kocası ise ağır yaralandı



AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde marketten çıkan çift, kadının amcası tarafından silahlı saldırıya uğradı. Talihsiz kadın hayatını kaybederken, eşi ise ağır yaralındı.

Edinilen bilgilere göre olay, Sandıklı ilçe merkezi Uzun Çarşıda meydana geldi. Akşam saatlerinde yaşanan olayda Yunus (44), Gönül Eryeğen çifti yanlarına 9 yaşındaki çocuklarını da alarak gezmeye çıktı. İddialara göre, marketten alışveriş yaptıktan sonra çıkan çift Gönül Eryeğen'in amcası N.Ç., ile karşılaştı. Amca N.Ç., henüz bilinmeyen nedenden ötürü tabancası ile çiftin üzerine ateş açmaya başladı. Çiftin üzerine 5 el ateş eden amca N.Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı. Çevredeki vatandaşın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan çiftten karın bölgesine 2 mermi isabet eden Gönül Eryeğen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Göğsünden vurulan koca Yunus Eryeğen'in ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Zanlı N.Ç. ise olaydan yaklaşık yarım saat sonra olayda kullandığı tabanca ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.