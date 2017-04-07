Amca, Yeğeni ve Kocasına Kurşun Yağdırdı: 1 Ölü, 1 Yaralı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde akşam saatlerinde yaşanan olayda Yunus ve Gönül Eryeğen çifti yanlarına 9 yaşındaki çocuklarını da alarak gezmeye çıktı. İddialara göre, çift bir alışveriş merkezinden dışarı çıktıkları sırada Gönül Eryeğen'in amcası N.Ç. ile karşılaştı.

AMCA ATEŞ ETMEYE BAŞLADI

Amca N.Ç., iddialara göre henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü tabancası ile çiftin üzerine ateş açmaya başladı. Çiftin üzerine 5 el ateş eden amca N.Ç., daha sonra olay yerinden kaçtı.

KADIN ÖLDÜ, EŞİ AĞIR YARALI

Yaşanan olay üzerine çevredekilerin haber vermesi ile bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ambulanslar ile hastaneye kaldırılan çiftten 2 mermi isabet eden Gönül Eryeğen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Göğsünden vurulan koca Yunus Eryeğen'in ise durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

TESLİM OLDU

Zanlı N.Ç., ise olaydan yaklaşık yarım saat sonra olayda kullandığı tabanca ile birlikte polis ekiplerine teslim oldu.

Olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.



