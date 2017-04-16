Ambulanslarla Yataktan Sandığa Götürüldüler

Adana'da 293 yatalak hasta sağlık görevlileri tarafından evlerindeki yataklarından alınıp ambulanslarla sandığa götürüldü.



Adana Halk Sağlığı Müdürlüğü yatalak ve kötürüm bin 400 hastayı telefonla arayarak referandum seçimlerinde oy kullanmaları için ambulans hizmeti almak isteyip istemediklerini sordu. Oy kullanmak için 293 hasta yardım istedi.



Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 8 ambulans ve Halk Sağlığı Müdürlüğü'ne ait 40 araç seferber olarak yatalak ve kötürüm hastaların oy kullanmasını sağlamak için sağlık görevlileriyle onları oy kullanacakları sandıkların bulunduğu okullara götürdü, işlem tamamlanınca da tekrar evlerindeki yataklarına bıraktı.



Seyhan ilçesindeki Ayfer Doğruol İlköğretim Okulu'nda oy kullanmak için ambulansla Tellidere Mahallesi'ndeki evinden alınıp sandık başına getirilen felçli Musa Atmaca (76), hizmetten memnun kaldığını belirterek kullandığı oyun vatan için hayırlı olmasını diledi.



Musa Atmaca'nın vekaleten oyunu kullanan eşi Hatice Atmaca (61) ise aldıkları hizmet için Adana Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. - ADANA