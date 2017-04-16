Ambulansla Oy Kullanmaya Geldi

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - İSTANBUL DHA



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini öngören Anayasa değişikliğine ilişkin referandum da oy kullanma devam ediyor.



90 yaşındaki Suzan Sonkaya özel bir ambulansla oy kullanmak için Kadıköy'de bulunan Nurettin Teksan Ortaokulu'na geldi.Tekerlekli sandalyede sağlık ekipleri tarafından ambulanstan indirilen Sonkan oy kullananmak için sınıfa geldi.



Oyunu kullanan Sonkan, 'Heyecanlıyım. Memleketimizi için hangisi hayırlısı ise o olsun. Ben gençleri düşünüyorum. Biz yaşlandık" diye konuştu. Yaşlı kadın daha sonra tekrar ambulansa bindirilerek evine götürüldü.