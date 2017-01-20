Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı- Ek Fotoğraflar

Ambulansla Otomobil Çarpıştı: 5 Ölü, 2 Yaralı- Ek Fotoğraflar

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