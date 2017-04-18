Ambulansı Kundakladı

DENİZLİ İl Sağlık Müdürlüğü'ne ait 112 Acil Yardım İstasyonu'ndaki bir ambulans, zihinsel engelli 23 yaşındaki M.Ü. tarafından tiner dökülüp ateşe verildi. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken ambulansın ön tarafı zarar gördü. Polis tarafından yakalanan M.Ü., zihinsel engelli olması nedeniyle ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.



Bugün saat 00.30 sıralarında Merkezefendi İlçesi, Saraylar Mahallesi'ndeki 112 Acil Yardım İstasyonu'nda park halinde bulunan bir ambulans kundaklandı. Alevler, çevredekilerin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri tarafından daha fazla büyümeden söndürülürken ambulansın motorunun bulunduğu ön tarafında maddi hasar meydana geldi. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarından ambulansı ön kısmına tiner dökerek ateşe veren kişinin yüzde 70 zihinsel engelli raporu bulunan M.Ü. olduğunu tespit etti. M.Ü., ambulansın yanışını ve söndürme çalışmalarını izlerken, yakalandı. Daha önce de park halindeki otomobilleri kundaklaması nedeniyle çevresinde 'Neron' olarak tanınan M.Ü.'nün, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp asılsız yaralama ihbarında bulunduğu, sağlık ekibinin istasyondan ayrılmasının ardından da otopark bölümüne girip, ambulansı ateşe verdiği ortaya çıktı. M.Ü., zihinsel engelli olması nedeniyle ifadesi alınmadan serbest bırakıldı.



- Denizli