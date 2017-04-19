Ambulansa Yol Vermek İsteyen Araçlar Birbirine Girdi: 1 Yaralı

Ambulansa yol vermek isteyen araçlar birbirine girdi: 1 yaralı



KOCAELİ - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ambulansa yol vermek için kavşakta bekleyen otomobil, önce karşı yönden gelen hafif ticari araca daha sonra halk otobüsüne çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, İzmit ilçesi Atatürk Bulvarı mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sanayi Caddesi üzerinden Gazanfer Bilge Bulvarı istikametine girmekte olan Yıldıray Uzuner idaresindeki 41 NY 500 plakalı otomobil, Anıtpark kavşağında ambulansa yol vermek için manevra yaptı. Bu sırada Atatürk Bulvarı üzerinden İzmit merkezine gitmekte olan Sabri Yavuz idaresindeki 16 VV 589 plakalı hafif ticari araç, yola çıkan otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Yıldıray Uzuner idaresindeki otomobil savrularak kavşakta kırmızı ışıkta bekleyen Göksel Kula idaresindeki 41 J 0194 plakalı otobüsle kafa kafaya çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine gelen ekipler ismi öğrenilemeyen bir vatandaşa olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

(İG-GY