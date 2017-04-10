Ambulans Kullanımı ve Bakımı Eğitimi Tamamlandı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi tarafından Kayseri ve 11. Bölge Koordinatörü dahilinde olan Niğde ve Nevşehir illerinin de katıldığı Ambulans Kullanımı ve Bakımı Eğitimi başarıyla tamamlanmıştır.



Eğitim kapsamında 2017 yılında Ambulans Kullanımı ve Bakımı Eğitim Koordinatörü Prm. Ali Altun, eğitmenler Prm. İzzet Özçakır, Prm. Adem Koçak, Prm. Ümit Öztürk, Att. Uğur Aytekin, Att. Şenol Acar, Att. Mehmet Akif Taşel tarafından Kayseri'den 10 adet sürücü, 2 askeri personel, Nevşehir ilinden 5 yardımcı sağlık personeli, Niğde ilinden 4 yardımcı sağlık personeli olmak üzere toplamda 21 personele Ambulans Kullanımı ve Bakımı Eğitimi verildi.



Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğü eğitim salonunda gerçekleştirilen 1 günlük teorik eğitimin ardından, Kadir Has Stadı Otoparkında 3 günlük saha eğitimi ile uygulamalı olarak yapılarak gerçekleştirildi. Son gün yazılı ve uygulamalı sınavlarla eğitim sona erdi Eğitim sonunda katılımcılara, katılım belgeleri verildi.



Eğitime İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Erdal Yücel, Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Şube Müdürü Dr. Fatma Hasdıraz İlhan, İl Ambulans Servisi Başhekim Yardımcısı Dr. Mehmet Dur katılarak destek oldu. - KAYSERİ