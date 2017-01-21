Ambulans Kazasında Ölen Aynı Aileden 5 Kişi Son Yolculuklarına Uğurlandı

OSMANİYE'de ambulansla otomobilin çarpışması sonucu meydana hayatını kaybeden aynı aileden 5 kişinin cenazesi Osmaniye'nin Kadirli İlçesi'nde toprağa verildi.



Merkez Cevdetiye Beldesi'nde görevden dönen özel bir hastaneye Buğra Bozdoğan yönetimindeki 80 KY 546 plakalı ambulans ile tali yoldan kontrolsüz çıkan Dursun Kaya yönetimindeki 01 TB 631 plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, otomobil sürücü Dursan Kaya ile beraberindeki eşi Bahar, çocukları İrem, Kaan ve Sinem Kaya hayatını kaybetti. Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsi yapılan 5 cenazesi, bugün yakınlarına teslim edildi. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne ait 2 cenaze aracıyla cenazeler Osmaniye'nin Kadirli İlçesi Karatepe Köyü'ne götürüldü. Adana Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nde memur olan Dursun Kaya'nın kız kardeşi, yakınlarına sarılarak, "Allah'ım bu nasıl bir acı, nasıl dayanacağız" diye ağladı.



Karatepe Köyü'nde baba, anne ve çocuklarının cenazeleri yan yana dizilip, ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Yakınlarının güçlükle ayakta durduğu Kaya ailesinin cenazeleri ise Karatepe mezarlığında yan yana toprağa verildi.



Kazadan yaralı kurtulan ambulans sürücü Buğra Bozdoğan ile acil tıp teknisyeni Candan Şekerci'nin tedavilerinin devam ettiği bildirildi. - Osmaniye