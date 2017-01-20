Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı

Osmaniye’de ambulans ile otomobilin çarpışması 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı

Osmaniye'de ambulans ile otomobilin çarpışması 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, özel bir hastaneye ait ambulans Kadirli-Osmaniye karayolu Cevdetiye beldesi yakınlarında ara yoldan çıkan otomobil ile çarpıştı. Kazada isimleri açıklanmayan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE

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