Ambulans ile Otomobil Çarpıştı: 4 Ölü, 2 Yaralı

Osmaniye'de ambulans ile otomobilin çarpışması 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, özel bir hastaneye ait ambulans Kadirli-Osmaniye karayolu Cevdetiye beldesi yakınlarında ara yoldan çıkan otomobil ile çarpıştı. Kazada isimleri açıklanmayan 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - OSMANİYE