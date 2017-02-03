Ambulans Helikopterler 2 Yaşındaki Kız Çocuğu İçin Havalandı

Ambulans helikopterler 2 yaşındaki şeker hastası kız çocuğu için havalandı.



Edinilen bilgiye göre, Karadeniz Teknik Üniversitesi Farabi Hastanesinde tedavi gören 2 yaşındaki şeker hastası Kübranur Y.'nin ileri tetkik için Ankara Sami Ulus Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesine sevkine karar verildi. Trabzon 112 Acil Servise ait ambulans helikopter ile Samsun 112 Acil Servis Hava Ambulansı Pistine getirilen Kübranur Y., buradan Samsun'daki ambulans helikoptere nakledildi.



Samsun 112 Acil Servise ait ambulans helikopter de Kübranur Y.'yi Ankara'daki hastaneye götürdü. - SAMSUN